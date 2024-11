I primi accertamenti farebbero propendere per l’accidentalità dell’evento, confermata anche dal primo esame esterno effettuato dal medico legale

Un uomo di 57 anni, Guido Minicuci, è stato trovato privo di vita in fondo ad un pozzo per la raccolte delle acque su un terreno di sua proprietà, sito in località “Annà”, nel territorio comunale di Melito di Porto Salvo.

Ad allertare i carabinieri i familiari del proprietario terriero che viveva da solo in quella località. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Reggio Calabria.

I primi accertamenti farebbero propendere per l’accidentalità dell’evento, confermata anche dal primo esame esterno effettuato dal medico legale. La salma del 57enne è stata, comunque, sequestrata e traslata presso l’obitorio dell’ospedale di Locri in attesa di più approfondite verifiche.