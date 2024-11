Un giovane è rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi in contrada Rosario di Mendicino, in corrispondenza della rotatoria in cui si innesta Via Cozzo Pirillo e la strada che conduce verso contrada Serra Spiga a Cosenza. Era alla guida di una Fiat Punto che, per cause in corso di accertamento, proprio in corrispondenza con l'incrocio è andata ad impattare violentemente contro un muro. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 per il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Le condizioni del ragazzo non sarebbe gravi, anche grazie allo scoppio degli airbag che hanno attutito il colpo. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell'episodio.