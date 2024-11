A causare i sinistri, nella maggior parte dei casi, l’eccesso di velocità. Tratto ‘incriminato’, Pizzo-Sant’Onofrio

Si celebra oggi la “Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada”. Un momento, quello istituito dall’Onu nel 2005, per ricordare quanti hanno perso la vita sulle strade, compresi i caduti in servizio.

I dati della provincia di Vibo Valentia

Il monitoraggio del fenomeno infortunistico realizzato dagli agenti della Sezione di Polizia Stradale di Vibo Valentia, i cui dati vengono riversati periodicamente nell’ambito dell’Osservatorio costituito presso la Prefettura, ha evidenziato un trend positivo per quanto concerne la diminuzione degli incidenti. Il periodo di riferimento è il secondo semestre 2016 ed il primo semestre dell’anno in corso, in controtendenza rispetto a quello nazionale. Qui, infatti, si registra un aumento dei sinistri per l’anno 2016 per la prima volta dal 2001.

Le cause dei sinistri

Sul tratto autostradale di competenza, sono stati rilevati nel primo semestre di quest’anno 39 incidenti, rispetto ai 54 del secondo semestre dell’anno 2016 con una riduzione del 27%.Prima causa degli impatti, nel 68% dei casi, la velocità. Segue il mancato rispetto della distanza di sicurezza (6%) e ad errate manovre di sorpasso (5%). Nel 2% dei casi, i sinistri si sono verificati per via dell’assunzione di sostanze alcoliche. Un dato in diminuzione rispetto al passato.

I tratti "incriminati"

Tratti incriminati, gli svincoli di Pizzo e Sant’Onofrio ove insiste il viadotto “costiera di Pizzo”.Qui si è verificato il numero maggiore di incidenti (16). E sempre qui si è registrato l’unico incidente mortale nell’anno in corso con due deceduti.

Diminuiscono gli incidenti anche sulla viabilità ordinaria provinciale. Nello specifico, sui principali assi viari quali le strade provinciali 522 Pizzo - Tropea, 17 che congiunge il capoluogo con Tropea dal Monte Poro, 97 Vibo Valentia - svincolo Sant’Onofrio e le strade statali 18 Pizzo – Mileto e 182 delle Preserre Calabre, si sono verificati complessivamente 79 incidenti nel 2017. 84, invece, quelli del periodo precedente (meno 6%). Anche in quest’analisi, le cause sono dovute ad eccesso di velocità o distrazione alla guida, con una percentuale dovuta all’assunzione di alcol e droga pari al 7%.

Le attività della Polizia stradale

La Sezione Polstrada di Vibo Valentia si adopera ogni giorno per il contrasto al fenomeno infortunistico, sia in termini di repressione con l’effettuazione solo quest’anno di 60 servizi di rilevamento elettronico della velocità tramite autovelox con redazione di quasi 2000 verbali, che in termini di prevenzione nell’ambito di attività formative nelle scuole di ogni ordine e grado quali “Icaro” e “Biciscuola” mirate ai più giovani.

g.d'a.