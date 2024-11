Dodici persone sono state tratte in salvo questa mattina da un mercantile in fiamme. È accaduto in acque italiane, a più di 180 miglia a sud est da Catania, e le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Guardia Costiera di Reggio Calabria.

La capitaneria di porto del capoluogo reggino ha ricevuto il mayday della motonave Bellatrix, lanciato alle 7 a causa di un incendio a bordo non più controllabile a poppa, nella sala macchine. Da Reggio è stato disposto l’invio di una motonave classe 300 da Roccella Jonica, mentre dalla Centrale operativa della Guardia Costiera di Roma sono state allertate tutte le navi in transito nell’area. Nel frattempo sono state dirottate in zona anche alcune navi della Guardia Costiera, tra cui la Diciotti.

I dodici membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo dalla motonave Arife in transito da quelle parti, mentre il mercantile sarà raggiunto nelle prossime 36 ore da un rimorchiatore ingaggiato dalla società armatrice per il successivo recupero fino al porto di Aliaga in Turchia. La nave era priva di carico e al momento non sono visibili forme di inquinamento nell’area interessata, comunque costantemente monitorata con i sistemi di bordo degli aerei e delle navi della Guardia Costiera.