L.A., studentessa di Lettere e Filosofia a Messina, è stata investita ieri da uno scooter nel centro della città siciliana. Ricoverata in gravi condizioni.

Messina - Drammatico incidente ieri nella città dello stretto. Una giovane studente calabrese, di Seminara in provincia di Reggio Calabria, è stata investita da uno scooter in pieno centro. A guidare il mezzo un diciassettenne, che aveva a bordo un altro minore. La ragazza ha riportato seri traumi al capo, e ora è ricoverata nel reparto di neurochirurgia dell'Ospedale Papardo, in gravi condizioni.