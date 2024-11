Valori alti in tutta Italia con 6-8 gradi in più rispetto alla norma. Instabilità diffusa tra Calabria meridionale e Sicilia, mentre il ritorno del bel tempo è previsto per il prossimo weekend

Nonostante il cielo coperto e le nuvole che ci accompagneranno in questi giorni, in Calabria l’estate continua con temperature anche al di sopra della media di settembre. Valori alti, in realtà, in tutta Italia, con 6-8 gradi in più rispetto alla norma.

Un po’ ovunque, soprattutto nei primi giorni della settimana, si raggiungeranno i 29-30 gradi, con punte in qualche caso anche di 34-35 gradi. Lo riporta il sito meteo.it. L’alta pressione continuerà a dominare su gran parte dell’Europa e dell’Italia, a parte una certa instabilità diffusa tra Calabria meridionale e Sicilia.

Da metà settimana, invece, sarà l’instabilità ad aumentare, con piovaschi e temporali soprattutto su Alpi e zone interne del Centro-Sud. Il ché comunque non influirà più di tanto sulle temperature, che specie al Sud continueranno a mantenersi piuttosto alte, pur essendo ormai oltre la metà di settembre. Il ritorno del bel tempo è previsto in Calabria per il prossimo weekend.