Arriva il vero e proprio autunno in Calabria. Dopo una domenica dal cielo velato ma sostanzialmente soleggiata, la settimana si aprirà con piogge diffuse su tutta la regione e temperature in calo. Sulla base delle previsioni disponibili, per la giornata di domani il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per l’intero territorio regionale un'allerta meteo gialla.

Il maltempo interesserà tutto il centrosud, che nelle prossime ore sarà raggiunto da una perturbazione proveniente dal nord Atlantico e che porterà in Italia piogge e temporali, con venti forti e temperature decisamente più basse. Già dalla serata di oggi in Sicilia sono previste precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento e che si estenderanno nelle prime ore di domani a Basilicata, Calabria, Puglia, Abruzzo e Molise. Attesi inoltre venti di burrasca su Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna e Sicilia.