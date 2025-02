La nuova fase di maltempo è alle porte. Un vortice ciclonico infatti si andrà a collocare sul Mediterraneo occidentale causando un richiamo di aria umida verso la nostra Regione. Ciò apporterà dunque piogge di moderata/forte intensità nella giornata di domani in particolare lungo le aree Joniche del Reggino, Catanzarese e Crotonese e relative aree interne, anche se comunque non saranno abbondanti come la scorsa ondata di maltempo; già dal pomeriggio/sera infatti si avrà un generale miglioramento delle condizioni meteo nonostante non mancheranno locali piovaschi sempre lungo le aree Ioniche della Regione.

In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta arancione su tutto il territorio Reggino, Catanzarese Jonico e Crotonese, mentre è stata emessa un’allerta gialla su Vibonese e Catanzarese Tirrenico. Il bollettino prevede «possibili fenomeni temporaleschi che potranno evolvere in nubifragi anche persistenti». Da questo deriva il rischio di «possibili fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni».