Il primo ad adottare il provvedimento è stato il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita: porte serrate tutti gli istituti di ogni ordine e grado, statali e paritari, compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati

L’allerta arancione diramata dalla Protezione civile regionale nell’area jonica della Calabria ha convinto molti sindaci a decretare la chiusura delle scuole. Ecco i Comuni nei quali gli istituti serreranno le porte.

Scuole chiuse a Catanzaro

Resteranno chiuse le scuole domani a Catanzaro, a causa dell’allerta arancione diramata Protezione civile regionale. A deciderlo il sindaco Nicola Fiorita che ha firmato l’ordinanza di chiusura.

«Il provvedimento riguarda – è scritto in una nota del Comune di Catanzaro – gli istituti di ogni ordine e grado, statali e paritari, ivi compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche. L’amministrazione monitorerà l’evolversi della situazione, raccomandando come sempre la massima prudenza negli spostamenti».

Scuole chiuse a Petilia Policastro

Anche a Petilia Policastro il Sindaco ha disposto la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado, statali, paritarie e private della Città di Petilia Policastro.

Allerta arancione, scuole chiuse a Squillace, Cicala e Sersale

Istituti chiusi e una sollecitazione alla massima cautela negli spostamenti anche nei Comuni di Squillace, Cicala e Sersale.

Ecco gli altri Comuni che hanno deciso di chiudere le scuole

Soprattutto in provincia di Catanzaro sono tanti i sindaci ad aver adottato la stessa decisione: Girifalco (CZ), Amaroni (CZ), Botricello (CZ), Satriano (CZ), Vallefiorita (CZ). Istituti chiusi anche a Crotone e Cerenzia (KR).