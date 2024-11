L'autista è stato portato in ospedale ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Sul posto Anas e forze dell'ordine

È stato riaperto al traffico, poco dopo mezzogiorno, il tratto di autostrada tra gli svincoli di Frascineto e Sibari, in provincia di Cosenza, che era stato chiuso stamattina in direzione nord, a causa della presenza di un mezzo pesante di traverso sulla carreggiata. La circolazione è ora di nuovo regolare

L'autista del mezzo è stato trasportato in ospedale dove è stato medicato e le sue condizioni, da quanto è stato riferito, non destano preoccupazioni.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione del mezzo, il traffico veicolare era stato deviato all’uscita obbligatoria svincolo di Sibari (km 210,170) con rientro in A2 allo svincolo di Frascineto (km 196,140).

Sul posto erano presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità.