L’allerta meteo su tutta la regione passa sul giallo quindi è prevista la regolare ripresa delle lezioni, salvo contrordini dell’ultima ora. Catanzaro sospende l’attività del centro operativo per le emergenze

In seguito al messaggio di allerta gialla diffuso dall’ultimo bollettino della Protezione civile regionale, domani, martedì 16 ottobre, le scuole calabresi dovrebbero restare aperte salvo novità meteo dell’ultima ora.

Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, in considerazione delle migliorate condizioni atmosferiche e del non rilevamento di particolari criticità sul territorio comunale, ha disposto la chiusura del Centro operativo comunale (Coc). Palazzo De Nobili continuerà comunque a monitorare la situazione e possibili evoluzioni.