Nuovo carico di vite e disperazione ad appena 72 ore dall’ultimo grande trasferimento dall’isola avamposto d’Europa nel Mediterraneo. La prefettura ha già messo in moto la macchina dell’accoglienza

È in corso lo sbarco dei 500 migranti giunti a bordo della nave Cassiopea stamattina al porto di Reggio Calabria. Arrivano da Lampedusa. Sulla banchina di ponente in questo momento in corso le attività di prima accoglienza.

Presenti con le forze dell’ordine, anche la protezione civile San Giorgio, mediatori e operatori delle ong e le volontarie e i volontari del coordinamento sbarchi.

Insomma, la Calabria si ritrova ancora in prima linea per gli sbarchi di migranti. L’ultimo sbarco appena 72 ore fa. A dirigersi verso il porto dello Stretto è stata la nave militare Cassiopea, con a bordo i migranti provenienti ancora una volta da Lampedusa.

Già dalle prime ore di questa mattina la prefettura di Reggio Calabria aveva allertato le componenti dell’accoglienza. Gli operatori si sono organizzati per sopperire alla carenza di zone di ombra e strutture coperte al porto con l’allestimento di alcuni gazebo.

