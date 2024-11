Tra i profughi, quasi tutti di sesso maschile, anche diversi minori non accompagnati. Si tratta dell’ottavo approdo di disperati sulle coste della Locride da inizio 2023, il quarto negli ultimi quattro giorni al porto roccellese ( ASCOLTA L'AUDIO )

Sono circa 650 i migranti, in prevalenza di nazionalità egiziana, che stanotte sono arrivati in modo autonomo al porto della Grazie di Roccella Jonica e, una volta attraccati, hanno chiesto aiuto. I profughi sono stati fatti scendere da un barcone partito, secondo quanto si è appreso, da un porto libico. Tra le persone arrivate, quasi tutte di sesso maschile, anche diversi minori non accompagnati.

L'accoglienza

Con la tensostruttura ormai giunta al limite della capienza, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria i migranti sono stati momentaneamente sistemati all’interno del palasport cittadino, mentre un gruppo ha già abbandonato Roccella verso altre strutture messe a disposizione dei comuni limitrofi.

I soccorritori

Sul molo le forze dell’ordine, i volontari della Protezione civile comunale, un’equipe di Medici Senza Frontiere e la Croce rossa per le operazioni di prima accoglienza. Si tratta dell’ottavo approdo di disperati sulle coste della Locride da inizio 2023, il quarto negli ultimi quattro giorni al porto roccellese.