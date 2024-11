I profughi, di varia nazionalità, sono giunti nella cittadina ionica, che continua ad essere in prima linea per numero di approdi in Calabria nel corso del 2022 ( ASCOLTA L'AUDIO )

L'emergenza sbarchi in Calabria non accenna a diminuire, anzi nuovi profughi sono arrivati sulle coste del reggino poco fa. Sono stati scortati dalla Guardia di Finanza al porto delle Grazie di Roccella Ionica, 110 migranti di varia nazionalità.

In corso l’attività di accoglienza nella cittadina ionica che continua ad essere in prima linea per numero di approdi in Calabria in questo 2022. Nonostante le condizioni meteo incerte e il mare anche molto agitato, non si fermano i viaggi della speranza.