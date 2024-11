I profughi sono stati trasbordati su un mezzo della Capitaneria e condotti in sicurezza fin dentro al porto

Nuovo arrivo di migranti al porto di Roccella Jonica, nella Locride. Nel tardo pomeriggio di oggi una motovedetta della Guardia costiera ha soccorso a circa 70 miglia dalla costa una barca a vela con 85 migranti a bordo, in prevalenza di nazionalità afghana e irachena. I profughi sono stati trasbordati su un mezzo della Capitaneria di porto di Roccella Ionica e condotti in sicurezza fin dentro al porto. Tra gli 85 migranti anche donne e minori in tenera età.

Dopo lo sbarco, i profughi sono stati sottoposti ad una prima visita medica e successivamente, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, momentaneamente sistemati, nello stesso scalo portuale, in una tensostruttura gestita dai volontari della Croce rossa, della Protezione civile comunale e da una equipe di Medici senza frontiere. Con lo sbarco di oggi è salito a 20 il numero di arrivi nel solo Porto di Roccella, nel 2023, per un totale di quasi 3 mila migranti.