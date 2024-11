Continuano i soccorsi in mare al largo delle coste della Locride. Nella notte un barcone con a bordo un centinaio di migranti di nazionalità afgana e siriana è stato intercettato dalla Guardia di Finanza a circa 10 miglia a largo di Bovalino. I profughi sono stati dunque trasferiti al Porto di Roccella Jonica dove sono stati ospitati presso la tensostruttura allestita dalla Prefettura per la prima accoglienza.

Con quello di stanotte salgono a 18 gli sbarchi registrati da inizio anno sulle coste del reggino. Intanto il sindaco Vittorio Zito sarà mercoledì a Roma per un incontro al Viminale insieme al prefetto Massimo Mariani. In quella sede il primo cittadino avrà l’occasione di manifestare le sue preoccupazioni auspicando un intervento del Governo per gestire al meglio questa emergenza.

Questa mattina, un altro sbarco ha riguardato la costa del Crotonese con l'arrivo di un altro centinaio di profughi soccorsi sulla spiaggia di contrada Bucchi.