Il barcone con a bordo 217 migranti, di cui 38 donne, intercettato dal pattugliatore Monte Sperone della Guardia di Finanza, 130 miglia a sud est di Capo Passero, 27 maggio 2016. Secondo il racconto degli stessi migranti salvati, il peschereccio era partito dal porto di Alessandria d'Egitto sette giorni fa. I migranti provengono da Eritrea, Etiopia, Egitto, Sudan, Somalia e sono stati trasferiti a bordo del pattugliatore della Gdf. ANSA/ GDF +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++