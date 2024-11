A Lampedusa, questa mattina, ci sono 1.161 migranti, tra cui 295 minori non accompagnati.

Dall’isola sono già iniziati in questi giorni i trasferimenti in altre regioni e questa notte in 569 si sono imbarcati sulla nave traghetto Paolo Veronese, diretti a Reggio Calabria.

La nave arriverà nel porto sullo Stretto intorno alle 21 di questa sera.

Verso Porto Empedocle, invece, ieri sono salpati da Contrada Imbriacola 189 migranti e oggi altri 350 prendono il mare a bordo della nave Galaxy, per arrivare nel paese in provincia di Agrigento questa sera.