Oltre 1000 le persone sbarcate oggi a Vibo Marina e Reggio. Attesa domani nella città pitagorica la nave irlandese Samuel Beckett con a bordo 653 migranti

Non si placa l’ondata di sbarchi in Calabria. Questa mattina nei porti di Vibo Marina e Reggio sono sbarcate oltre mille persone. Numerosi i minori, anche non accompagnati, e le donne incinte. Per domani alle ore 10 si attendono al porto di Crotone circa 653 migranti a bordo della nave irlandese Samuel Beckett. Le operazioni di primo soccorso e assistenza, coordinate dalla Prefettura, sono garantite dalla Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, nonché dal personale sanitario della Croce Rossa.

I migranti saranno trasferiti, dapprima presso il Cda-Cara “S. Anna” di Isola Capo Rizzuto per le attività di identificazione e fotosegnalamento e, successivamente, in altre province in base al piano di riparto predisposto dal Ministero dell’Interno.