190 le persone sbarcata stamani a Crotone. In arrivo 1078 migranti a Corigliano e 435 a Vibo Marina nel pomeriggio

Sono circa 13mila i migranti sbarcati sul suolo italiano negli ultimi quattro giorni, recuperati nel canale di Sicilia in oltre quaranta operazioni coordinate dalla Guardia Costiera Italiana . Mille solo ieri i profughi, giunte sulle coste di Sardegna, Sicilia e Calabria.



Per la nostra regione, in particolare, sono stati giorni di arrivi in massa. Poche ore fa è sbarcata nel porto di Crotone la nave Fiorillo della Marina militare con a bordo 190 migranti di nazionalità siriana, sudanese, egiziana e nigeriana. Tra loro 177 uomini, 9 donne e 4 minori accompagnati.

190 migranti sbarcati a Crotone

Intanto è previsto per oggi l'arrivo, nel porto di Corigliano Calabro, di una nave battente bandiera norvegese, la "Siam Pilot", con a bordo 1078 migranti a bordo. Il gruppo farebbe parte di dei circa 6.500 migranti soccorsi ieri nel Canale di Sicilia. Secondo le prime informazioni si tratta di migranti provenienti dall'area subsahariana. Le operazioni di sbarco saranno coordinate dalla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro e dalla prefettura di Cosenza supportati dalle forze dell'ordine e dalle organizzazioni umanitarie.

Sbarchi in Calabria, a Corigliano in arrivo 1078 migranti

Per oggi pomeriggio, sono attesi anche in 435 nel porto di Vibo Marina. A sbarcare dalla nave Dignity I di Medici senza Frntiere, saranno 353 uomini, 82 donne, di cui 13 bambini al di sotto dei 5 anni e 110 minori (92 dei quali non accompagnati).

Nuovo sbarco a Vibo Marina: attesi 435 migranti