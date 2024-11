Durante il concerto di Povia a San Lorenzo del Vallo esposto lo striscione “Via Manoccio”. Saluto romano dei militanti

Uno striscione firmato Forza Nuova contro Giovanni Manoccio, delegato della Regione Calabria all'Accoglienza dei migranti, è apparso durante un concerto del cantautore Povia a San Lorenzo del Vallo (Cosenza). La scritta "Via Manoccio dalla Calabria" su un balcone era accompagnata dal saluto romano di un gruppo di militanti (foto Ansa).

A denunciare l'episodio è stato lo stesso Manoccio, ex sindaco di Acquaformosa, che, nei giorni scorsi, aveva polemizzato con il musicista autore del brano "Immigrazia" definendo "razzista" la canzone.

"Lo striscione - afferma Manoccio - rappresenta un pericoloso campanello d'allarme per una situazione che sta degenerando, una vera e propria spirale di odio iniziata nei mesi scorsi. Dopo essermi confrontato col mio legale ho deciso di denunciare gli autori di questo gesto perché oltre all'apologia al fascismo ci sono delle velate minacce che, sicuramente, non fanno paura, ed anzi non fanno che aumentare il mio impegno per una regione più civile e solidale". (Ansa)