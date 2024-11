«Il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, ha inviato la lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e al ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Nella lettera, rivolgendosi al Presidente del Consiglio scrive: «Egregio Signor Presidente il nostro Paese è tra quelli che hanno ratificato la Convenzione Internazionale sui diritti del Fanciullo e non è accettabile che un esponente del Governo si arroghi la responsabilità di lasciare bambini in balia del mare e delle intemperie con tutto ciò che questo comporta».

Una sollecitazione, quella del garante che si è conclusa così: «La prego di voler attuare tutto ciò che rientra nelle Sue prerogative affinchè l'Italia non contravvenga alla responsabilità che si è assunta per diventare luogo di negazione dei Diritti fondamentali di Minori. Fidando sulla Sua riconosciuta moralità e del senso di carità che da sempre anima il Suo agire politico, mi dico certo conclude - del Suo tempestivo intervento».