«In questo momento gli sbarchi sono pochi e anche i positivi per fortuna, io avevo temuto peggio. Sono numeri assolutamente gestibili». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, a Radio anch'io su Rai Radio1.



«C'è il tampone per tutti - ha ricordato - e stiamo approntando linee guida per tutti coloro che vengono in contatto. Per chi arriva nel controllo c’è il tampone e la quarantena, l'isolamento se sei stato trovato positivo».



Ma, ha sottolineato, «il problema è per chi sfugge ai controlli, il vero pericolo è quello che non vedi. Bisogna intercettarli evidentemente, bisogna assolutamente che tutti i barchini siano segnalati e intercettati» - ha concluso Zampa.