Dopo la protesta dei cittadini contro la decisione del Comune di 'alloggiare' i migranti in pieno centro cittadino, anche Forza Nuova interviene nella vicenda: 'Sollecito il primo cittadino a riportare ordine per le strade del centro impedendo che si formino bivacchi di immigrati'

L'emergenza immigrazione in Calabria continua a far parlare, questa volta la protesta arriva da Forza Nuova e dal suo portavoce regionale Igor Colombo. La città in questione è Vibo Valentia e il problema è la decisione dell'Amministrazione Comunale di dare accoglienza ai migranti in pieno centro cittadino. "Dopo gli sbarchi a Vibo Marina - dichiara Colombo - si è deciso di far soggiornare questi immigrati perlopiù minorenni, in centri di accoglienza ubicati proprio nel centro della città, nel cuore pulsante del suo commercio". La protesta era già partita dai cittadini che non si trovano in accordo con la soluzione adottata dal Comune. Anche due imprenditori del settore turistico Giuseppe e Giovanni Mancini hanno presentato un esposto in Prefettura denunciando che "i locali in cui sono alloggiati circa 40 migranti minori non accompagnati, non sono assolutamente idonei all'attuale utilizzo come vero e proprio albergo".



"La scelta - continua Colombo - è stata avallata dall’Amministrazione comunale e che sta causando non poche lamentele e disagi tra i vari operatori commerciali". Forza Nuova ci tiene a precisare che le lamentele "ben lungi dal voler avere una matrice di razzismo, sono al contrario indirizzate ed animante da un certo buon senso dal momento che non è possibile, in quello che dovrebbe essere il salotto della città, assistere a bivacchi di immigrati che si sdraiano dinanzi alle attività commerciali e sui marciapiedi".



Igor Colombo ribadisce che il problema dell'immigrazione e che è un fenomeno "incontrollato ed inarrestabile che fa le fortune di tutte quelle associazioni che ricevono finanziamenti per l’accoglienza di profughi e clandestini, che è quella di un rimpatrio immediato e di un lavoro sinergico da parte di tutta l’Europa per sostenere lo sviluppo di quelle splendide terre del continente nero le cui ricchezze naturali sono in mano a fameliche multinazionali straniere che ne hanno devastato ed impoverito tutto il territorio, permettendo pertanto esodi sempre più massicci di popolazione verso le nostre coste a causa di fame, malattie e guerre che stanno distruggendo un intero continente".

Il portavoce di Forza Nuova, dunque, dopo aver ribadito più volte che "le nostre idee rispetto a questo fenomeno non hanno nulla di razzista" fa richiesta al Sindaco e al Prefetto "di prestare la massima attenzione su questa vicenda che negli ultimi giorni si è presentata in città". Ed infine, conclude Colombo: "Sollecito il primo cittadino a riportare ordine per le strade del centro impedendo che si formino bivacchi di immigrati, avviando un controllo attento attraverso l’ausilio della Polizia Municipale e chiedo altresì al Prefetto di voler rivedere l’uso di questi appartamenti in pieno centro ed in una struttura condominiale concessi per l’accoglienza di questi profughi, così da evitare in tutti i modi possibili disagi ai cittadini italiani che da anni risiedono nei quartieri del centro, scongiurando cosi qualsiasi scintilla di tensione sociale che, come cronache nazionali riportano, stanno esplodendo in diverse città nel nord Italia".