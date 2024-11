È entrata nel porto di Gioia Tauro alle 8.05, con appena un'ora di ritardo rispetto al previsto, la nave Rise Above che trasporta 27 profughi siriani. L'imbarcazione della Ong tedesca è stata sistemata nella zona di ponente dello scalo, ovvero frontale e quindi distante dai due terminal.

La nave, il cui viaggio in queste ore è stato favorito da una "concessione lampo" da parte delle autorità italiane - nei giorni in cui il governo sta preparando un nuovo regolamento per gli sbarchi - rimarrà nel porto di Gioia Tauro, nuovo ad operazioni umanitarie del genere, il tempo necessario per il riconoscimento e il trasferimento dei migranti a bordo, operazioni coordinate dalla prefettura di Reggio Calabria. I migranti saranno trasferiti all'interno della palestra della scuola Campanella di Gioia Tauro.

Dei 27 siriani a bordo, 9 sono donne, 2 sono i bambini - di cui un minore non accompagnato - e tre sono gli anziani.