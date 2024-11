Lo comunica “Medici senza frontiere”, che con la sua nave “Bourbon Argos” ha soccorso l'imbarcazione stracarica di profughi. I cadaveri giacevano a bordo, tra acqua e carburante

Venticinque migranti sono morti su un gommone durante la traversata del Mediterraneo. Della nuova tragedia da' notizia Medici senza frontiere, che con la sua nave "Bourbon Argos" ha soccorso l'imbarcazione stracarica di profughi. I cadaveri giacevano a bordo, immersi in un mix di acqua e carburante.

14 di questi sono stati poi caricati sulla nave dell'ong Sea Watch. "E' stato orribile. I nostri team sono schiacciati da una crisi creata dalle politiche, che ci fa sentire incapaci di fermare le morti in mare", afferma Msf in una nota, e ribadisce che "se le operazioni di ricerca e soccorso possono salvare vite, creare vie legali e sicure e' l'unico modo per mettere fine alle morti in mare". L'arrivo della "Bourbon Argos" e' previsto domani alle 11 a Reggio Calabria. Il capo progetto a bordo è l'italiano Michele Telaro.