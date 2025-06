Accolti nell’hotspot gestito dalla Croce Rossa, si tratta del quarto arrivo del 2025. Coinvolte Prefettura, Ong, mediatori e forze dell’ordine. Flussi in crescita con l’estate

Nuovo arrivo di migranti al porto di Reggio Calabria, sempre a bordo di una motovedetta della guardia costiera. 110 uomini adulti con qualche giovane. Provengono da Bangladesh, Egitto e Pakistan e uno da Sudan.

Accolti nell’hotspot sul molo di ponente, dove già sono ospitati le 37 persone arrivate la notte tra giovedì e venerdì scorsi, sosteranno per il tempo necessario per l’identificazione da parte della questura e per la destinazione disposta dal Viminale.

La Prefettura di Reggio sta coordinando la macchina dell’accoglienza e sono in attività forze dell’ordine, mediatori, operatori delle Ong e volontari del Coordinamento diocesano sbarchi, della Croce Rossa, che ha in gestione l’hotspot del porto di Reggio Calabria.

Si tratta del quarto arrivo in questo 2025 dopo quello della notte scorsa e i due dello scorso gennaio.

Si tratta di operazioni di soccorso eseguite dalla guardia costiera che poi destina i migranti verso i porti con hotspot e posti disponibili. Anche in questa occasione, analoga operazione sta riguardando il porto delle Grazie di Roccella Jonica. È evidente l’incemento dei flussi con l’arrivo dell’estate. A Lampedusa l'hotspot, destinatario di numerosi e ravvicinati sbarchi da mesi, è già sovraffollato.