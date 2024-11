Un altro arrivo è avvenuto nella serata di sabato. Gli operatori hanno soccorso una donna incinta che versava in stato di ipotermia

Un'imbarcazione con 59 persone a bordo è giunta nella notte nel porto di Crotone. I migranti sono tutti provenienti dall’Iran, Iraq e Afghanistan. Le persone soccorse sono state trasferite, per il periodo di isolamento fiduciario, nel centro S. Anna di Isola di Capo Rizzuto, in attesa di essere smistate in altri centri di accoglienza.

Un altro sbarco, di 53 migranti, è avvenuto nella serata di sabato, sempre a Crotone, in località Capocolonna. Gli operatori, oltre ad espletare le ordinarie operazioni di soccorso, hanno dovuto soccorrere una donna incinta che versava in uno stato di ipotermia e che è stata immediatamente trasportata in ospedale.