Nuovo sbarco di immigrati sulle coste della Locride. Questa notte 64 profughi, di cui 4 donne e 3 bambini, sono stati intercettati a bordo di una barca a vela a largo di Palizzi. Nonostante un viaggio lungo 4 giorni e 4 notti nel Mediterraneo gli immigrati, in prevalenza iracheni, iraniani e siriani, sono tutti in buone condizioni di salute. Dopo essere stati trasbordati a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera, sono stati condotti al porto delle Grazie per i primi soccorsi, prima di essere trasferiti al centro di prima accoglienza roccellese. Quello di stanotte è il quinto sbarco avvenuto nella Locride nell’ultimo mese.