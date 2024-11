La Prefettura di Agrigento ha disposto lo spostamento di alcuni di loro in strutture calabresi, piemontesi e a Campobasso per alleggerire l'hotspot dell'isola

Sono 728 i migranti che sono arrivati negli ultimi due giorni a Lampedusa: 387 nella giornata di ieri e 341 il giorno prima.

La Prefettura di Agrigento, d'intesa col ministero degli Interni, è impegnata nell'organizzare il trasferimento del più alto numero possibile di migranti per alleggerire le presenze nell'hotspot dell’isola.

Per oggi - secondo quanto confermato dalla Prefettura - è previsto il trasferimento, con traghetti e motovedette, di un minimo di 200 persone ad un massimo di 300 che verranno accolte in strutture in Piemonte e Calabria e a Campobasso.