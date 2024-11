Si tratta di soli uomini, per la maggior parte sulla ventina, provenienti da Iran, Iraq, Egitto, Siria e alcuni dall'Afghanistan. L’imbarcazione è stata intercettata a circa 60 miglia al largo della costa

Quattro sbarchi di migranti in un giorno nella Locride, 3 solo a Roccella Ionica. Altre 87 sono giunte nel porto della cittadina scortate dalla Guardia costiera, intorno alle 15.30 di questo pomeriggio. Si tratta di soli uomini, per la maggior parte sulla ventina, provenienti da Iran, Iraq, Egitto, Siria e alcuni dall'Afghanistan. L’imbarcazione è stata intercettata a circa 60 miglia al largo della costa.

Sono circa 300 le persone soccorse, in una sola giornata, nel Reggino. Nella notte un gruppo di migranti di varia nazionalità è approdato in maniera autonoma sulla spiaggia di Bova Marina, in località San Pasquale. A Roccella gli altri due sbarchi: uno intorno alle 8.00, l’altro alle 9.30.