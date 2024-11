Si tratta del 16esimo approdo di disperati da inizio anno nel comprensorio reggino, per un totale di circa 1400 profughi soccorsi nel 2022

Ancora sbarchi sulle coste della Locride. Nella notte 150 migranti che viaggiavano su due diverse imbarcazioni sono stati intercettati da mezzi della Marina Militare a largo di Roccella Jonica e trasferiti al porto delle grazie da due motovedette della Guardia Costiera.

I profughi, di varia nazionalità, sono stati così ospitati all’interno della tensostruttura allestita dalla Prefettura di Reggio per la prima accoglienza e in mattinata saranno sottoposti a tampone anti-Covid. Si tratta del 16esimo approdo di disperati da inizio anno nel comprensorio reggino, per un totale di circa 1400 migranti soccorsi nel 2022. Altre due imbarcazioni sono state intercettate nella notte dalla Finanza con a borgo profughi, trasferiti a Crotone.