La Guardia di Finanza di Crotone ha intercettato e fermato un veliero con a bordo 31 migranti irregolari e due scafisti - un azero e un ucraino- subito fermati dalle forze dell'ordine.

L'operazione è partita quando un guardacoste ha intercettato un veliero carico di migranti. L'imbarcazione, proveniente dalla Turchia, battente bandiera tedesca e denominata "Svea", difficilmente sospettabile perché mimetizzata tra il comune traffico da diporto, è stata intercettata dai sistemi in dotazione alla Finanza quando si trovava al largo della costa crotonese.

I finanzieri hanno quindi abbordato il veliero, su cui, oltre ai due uomini dell'equipaggio, c'erano 31 migranti irregolari tra cui 5 donne e 5 minori, tutti stipati sotto coperta in condizioni disumane. Il veliero, preso in consegna dalle Fiamme Gialle, e' stato condotto nel porto di Crotone dove ad accogliere i migranti era gia' operativo il dispositivo deputato alle procedure di accoglienza che ha visti impegnati le varie forze di polizia, la Croce Rossa e personale del 118, sotto il coordinamento della locale prefettura. Contestualmente, gli uomini della Sezione Operativa Navale di Crotone, coadiuvati dai finanzieri del locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Crotone, hanno sottoposto a fermo gli scafisti per il reato di favoreggiamento aggravato all'immigrazione clandestina, avendo presumibilmente condotto i migranti dalla Turchia sino alle coste italiane a fronte di pagamento in denaro. I responsabili sono in carcere, mentre il veliero è stato sottoposto a sequestro.