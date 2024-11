Si tratta del secondo arrivo in poche ore. Nella giornata di ieri una barca alla deriva con circa 30 persone era stata soccorsa in mare aperto a largo di Capo Spartivento

Ancora un nuovo arrivo di migranti sulle coste ioniche. Sono attesi per mezzogiorno un centinaio di migranti. Una vedetta della Guardia costiera, dopo messaggio di richiesta di soccorso, ha intercettato un'imbarcazione di migranti a largo di Roccella.

Per le condizioni del mare non è stato possibile effettuare un trasbordo. Si tratterebbe di un centinaio di persone. Si tratta del secondo sbarco in poche ore. Nella giornata di ieri erano stati intercettati in mare aperto a largo di Capo Spartivento, una trentina di migranti, poi trasportati al porto delle Grazie dalla Guardia Costiera di Roccella Jonica.