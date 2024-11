Necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha provveduto a trasferire l’uomo all’ospedale Pugliese di Catanzaro

Grave incidente questa mattina a Mileto. Un 51enne del luogo, R.C., è precipitato dal tetto dell’abitazione di famiglia ubicata in via Diana, nel rione Calabrò, mentre era intento ad eseguire degli interventi di riparazione alle grondaie.

La caduta nel vuoto del malcapitato si è conclusa sul tetto di un fabbricato sottostante. Sul posto, allertati da vicini e familiari della vittima, ad eseguire l’intervento di primo soccorso sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 dell’Ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, i quali accortisi della gravità della situazione hanno successivamente chiesto ausilio al servizio di elisoccorso.

R. C. è stato quindi trasportato in autoambulanza al vicino stadio comunale, dove ad attenderlo c’era un elicottero pronto a trasferirlo all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Le sue condizioni appaiono gravi ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

