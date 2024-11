Lite tra vicini degenera e rischia di tramutarsi in tragedia. Il grave episodio è accaduto a Mileto, in via Di Vittorio, in zona Olivarelle, nei pressi del Parco urbano intitolato a Nicholas Green. Ad avere la peggio è stato il pensionato G. C., secondo una prima ricostruzione stramazzato per terra dopo essere stato colpito con un corpo contundente alla testa.

