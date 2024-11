«Io sono qui per parlare di temi diversi. Non commento mai le indagini degli altri perché non conosco nulla. Non ho mai letto il capo di imputazione. Quindi, non posso fare una valutazione».

Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, a margine del confronto a Lamezia Terme con il segretario della Cgil della Calabria, Maurizio Landini, sul tema "Il lavoro parte civile" a proposito della condanna dell'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano.