VIDEO | Confermata dai giudici reggini la misura cautelare. Il sindaco "sospeso" di Riace, rinviato a giudizio insieme ad altre 25 persone, non potrà fare rientro tra le mura amiche per almeno un anno

Mimmo Lucano resta in esilio. Il tribunale dei Riesame di Reggio Calabria ha infatti rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare presentata dai suoi legali, gli avvocati Antonio Mazzone e Andrea Daqua, dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione.

Per Lucano, indagato e rinviato a giudizio nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Locri sui progetti di accoglienza a Riace, permane il divieto di dimora a Riace, dove non potrà fare rientro per almeno un anno. Adesso gli avvocati attendono di conoscere le motivazioni dei giudici reggini, prima di presentare un nuovo eventuale ricorso in Cassazione.

A giugno Lucano comparirà insieme ad altri 25 imputati davanti a giudici del tribunale di Locri, per rispondere delle accuse di associazione a delinquere, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, truffa e abuso d’ufficio.