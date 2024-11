Il sindaco di Lamezia Terme, Gianni Speranza, dopo le minacce arrivate direttamente dal boss Grande Aracri: ‘continuo a svolgere il mio ruolo regolarmente’

Lamezia Terme – Gianni Speranza, sindaco di Lamezia Terme, dopo le minacce ricevute dal boss di Cutro, Nicolino Grande Aracri, ha dichiarato: “Ho appreso la vicenda dalla stampa, come tutti, e proseguo il mio lavoro con tranquillità. Continuo a svolgere il mio ruolo regolarmente, anche in questo periodo preelettorale, come ho sempre fatto. Questa è anzi per me una giornata particolarmente intensa e significativa, visto che 10 persone prendono oggi servizio in qualità di nuovi impiegati presso il Comune. E non solo: oggi è uscito il bando per la programmazione cinematografica del Teatro Grandinetti, che speriamo possa attrarre presto imprenditori e operatori culturali che si impegnino per mettere a frutto le sue potenzialità. Continuerò ad amministrare con questo stesso impegno fino alla fine del mandato”.