Il sindaco di Palizzi, Walter Scerbo ha ricevuto una lettera con minacce di morte a lui e alla sua famiglia. E' 'colpevole' di aver accolto alcuni migranti nel suo comune

Una lettera con minacce di morte a lui ed alla sua famiglia, è stata ricevuta dal sindaco di Palizzi Walter Scerbo, "reo" di avere accolto alcuni migranti nel suo comune. "Come Sindaco e come Amministrazione - è il suo commento - continueremo a fare il nostro dovere al servizio della comunità e del territorio. Le minacce dirette o velate, fisiche o epistolari non fermano il nostro impegno per proiettare Palizzi verso il futuro, anche in chiave di accoglienza e diritti di tutti, immigrati compresi. La bellissima esperienza che stiamo facendo con l'ospitalità in prima accoglienza di 11 extracomunitari vuole essere il segnale del profondo spartiacque nel modo di amministrare che ci contraddistingue. A Palizzi nessuno è straniero e la nostra comunità non vuole togliere dal vocabolario la parola solidarietà, perché la civiltà è solidarietà, così come la buona politica. E solo la buona politica, potrà far sì che il mondo di domani sia migliore. Nessuna minaccia - conclude - ci fermerà".