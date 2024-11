“Falcomatà ridacci l'acqua o sei un uomo morto!”: questo il messaggio scritto su un biglietto rinvenuto all’esterno di una finestra di palazzo San Giorgio

"Falcomatà ridacci l’acqua o sei un uomo morto!" Recita così il foglio di carta lasciato ieri mattina su una finestra di palazzo San Giorgio e contenente una esplicita minaccia di morte al sindaco di Reggio Calabria. Dopo il ritrovamento del foglio minatorio, sono state immediatamente avvisate le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per cercare di risalire all’autore del gesto.

Al vaglio degli investigatori vi sono le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona in cui è stato lasciato il biglietto. Forse proprio da lì si potrà identificare chi ha inteso minacciare il sindaco. La ragione, com’è facile intuire, s’iscrive in un clima di tensione per quella crisi idrica che sta attanagliando diverse zone della città, alcune da giorni completamente a secco.

Di certo c’è che nulla, però, neppure i disagi più critici, autorizzano simili modalità di intimidazione. Sull’episodio, pubblicato questa mattina da Gazzetta del Sud, Falcomatà ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.