Il primo cittadino è stato vittima di un'aggressione fisica e verbale con minacce di morte. Presentata denuncia ai carabinieri dopo il ricovero in ospedale: «Gesto vile e inqualificabile»

Il sindaco di Fagnano Castello, Raffaele Giglio, è stato vittima di un'aggressione fisica e verbale, accompagnata da minacce di morte. L'episodio, raccontato dallo stesso primo cittadino sul suo profilo Facebook, è avvenuto mentre si stava recando al cimitero. Dopo le cure mediche nell'ospedale di San Marco, il sindaco si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia.

«Siamo davanti a un gesto vile e inqualificabile, che va ben oltre il normale confronto civile», afferma Giglio. «Non si tratta – prosegue – solo di un attacco alla mia persona, ma di un atto che offende l'istituzione che rappresento e l'intera nostra comunità. Voglio essere chiaro: la violenza non ha mai giustificazioni e non sarà certo l'intimidazione a fermare il mio impegno o il lavoro della nostra Amministrazione. Continuerò a servire Fagnano Castello con la stessa dedizione di sempre, convinto – ha concluso – che il rispetto e la legalità siano le fondamenta su cui dobbiamo continuare a costruire il nostro futuro. Avanti, sempre a testa alta per il nostro Paese».