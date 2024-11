Le indagini avviate a seguito di diverse segnalazioni pervenute da parte dei genitori di alcuni alunni di una quinta elementare che, al rientro delle lezioni, mostravano diverse lesioni sul corpo

Nella mattinata odierna i militari della Stazione Carabinieri di Oppido Mamertina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio dell’attività di insegnamento emessa dal gip presso il Tribunale di Palmi, a carico di M.C. e B.S. (entrambe 49enni), insegnanti di una scuola elementare del luogo.

Le indagini. L’attività di indagine, interamente condotta dai militari della locale Stazione Carabinieri, è stata avviata nel mese di novembre 2016 a seguito di diverse segnalazioni pervenute da parte dei genitori di alcuni alunni di una quinta elementare che, al rientro dalle lezioni scolastiche, mostravano diverse lesioni sul corpo e, in modo particolare, al volto.

Al fine di accertare la veridicità di quanto segnalato i militari dell’Arma, in coordinamento con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, hanno deciso di installare delle telecamere di videosorveglianza all’interno dell’istituto scolastico per monitorare eventuali maltrattamenti perpetrati ai danni degli alunni da parte delle docenti.

Le immagini di videosorveglianza. Dall’analisi dei filmati raccolti è successivamente emerso che, in diverse occasioni, le due insegnanti indagate, ignare di essere costantemente monitorate all’interno dell’aula didattica, nel corso delle lezioni scolastiche avrebbero maltrattato in modo violento i propri alunni rivolgendo nei loro confronti, altresì, gravi minacce e ripetute ingiurie.

In alcuni episodi si nota chiaramente come le due maestre, notevolmente infastidite dal comportamento degli alunni, si rivolgano a loro in modo brusco con urla di disappunto e costringendoli ad assumere posizioni “composte” prima di percuoterli con violenti schiaffi al volto. In un altro episodio, anch’esso opportunamente documentato, gli alunni vengono addirittura “spinti” all’esterno dell’aula per essere subito dopo costretti a rientrare in fila indiana sotto la minaccia di ulteriori maltrattamenti. Al termine degli accertamenti esperiti dai militari dell’Arma, l’Autorità Giudiziaria ha emesso, con urgenza, le misure cautelari eseguite in data odierna.