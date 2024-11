La donna, da diversi anni, era vittima di comportamenti aggressivi da parte del compagno. L'uomo è stato portato in carcere

A Cosenza, i carabinieri hanno arrestato un 48enne per il reato di maltrattamenti in famiglia. I militari hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti dell'uomo, già denunciato per maltrattamenti nei confronti della convivente 45enne.

La donna, da diversi anni, era vittima dei comportamenti aggressivi e violenti del compagno, il quale era solito picchiarla, minacciarla e offenderla. Per questo motivo, il gip, su richiesta della Procura di Cosenza, ha emesso il provvedimento cautelare nei confronti dell'uomo che è stato portato nel carcere di Cosenza.