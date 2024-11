L’attacco su Tik Tok dove alcuni utenti hanno commentato la maxi operazione anti ‘ndrangheta a Cosenza. Il governatore: «Allusioni intimidatorie che non scalfiranno la determinazione del magistrato» ( ASCOLTA L'AUDIO )

Non è la prima volta e probabilmente non sarà l’ultima. Ma è sempre inquietante prendere atto delle minacce che Nicola Gratteri riceve sulle piattaforme social. Questa volta su Tik Tok, dove alcuni utenti hanno commentato con toni decisamente sopra le righe la recente maxi operazione anti ‘ndrangheta a Cosenza, fino al messaggio più inquietante, quello di una donna che ha scritto: «Campa poco Gratteri come tutti gli uccellini».

Parole che hanno spinto il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, ad esprimere vicinanza al magistrato. E l’ha fatto sempre via social, su Twitter: «Solidarietà a Nicola Gratteri per il messaggio minaccioso comparso su TikTok nel corso di una diretta social – ha scritto il governatore -. Quei toni carichi di allusioni intimidatorie non scalfiranno la determinazione del magistrato, piuttosto squalificano e connotano nel senso più deteriore chi le ha scritte».

