E' salito su un autobus dell'azienda municipale dei trasporti di Catanzaro e alla richiesta di esibizione del biglietto da parte dell'autista lo avrebbe minacciato proferendo frasi in arabo e mimando il gesto di tagliargli la gola. Un cittadino gambiano F.L. di 20 anni, è stato arrestato dagli agenti della Squadra volante della Questura con l'accusa di minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti, chiamati dall'autista che aveva desistito dal controllo per difendere l'incolumità propria e dei passeggeri, sono riusciti a rintracciare il giovane che alla richiesta di esibire il passaporto ha detto di non avere il documento dicendo di chiamarsi fabio capello. Accompagnato negli uffici della Questura per essere identificato F.L. ha continuato a non fornire le proprie generalità per poi spintonare uno degli agenti tentando invano di darsi alla fuga. Dagli ulteriori accertamenti è emerso che sul giovane gravava già un provvedimento di rimpatrio con foglio di via.