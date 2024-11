Pochi minuti fa un uomo, di cui ancora non si sanno le generalità, ha minacciato di buttarsi dalla ringhiera più alta delle scale di emergenza dell'ospedale Guido Compagna di Corigliano. Un gesto avventato di cui, ancora, non si conoscono le ragioni. Da quanto se n'è saputo non si tratterebbe di un degente del nosocomio bensì di un visitatore che è risalito lungo la scala secondaria esterna del nuovo blocco ospedaliero portandosi fin sopra al tetto della struttura. Da li ha minacciato per qualche minuto di gettarsi di sotto.

Poi, grazie all'intervento tempestivo di medici ed infermieri, l'uomo ha desistito dal compiere il gesto estremo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente anche i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano che hanno subito messo in sicurezza i luoghi ma nel mentre era pronti ad installare il gonfiabile, il male intenzionato ha ragionevolmente deciso di scendere, accompagnato da alcuni addetti dell'ospedale. Ovviamente si è registrata grande paura tra la gente che in quel momento transitava lungo il viale d'accesso all'ospedale sul quale si affaccia l'ala del nosocomio su cui era salito l'uomo.