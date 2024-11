Un 41enne di Cosenza, F.D., già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e posto ai domiciliari dagli agenti della questura, in esecuzione di una ordinanza emessa dal Gip su richiesta della Procura, per maltrattamenti e vessazioni ai danni della ex moglie. Le attività investigative condotte dal personale della sezione Reati contro la persona, in pregiudizio di minori e reati sessuali della squadra mobile, avviate a seguito della denuncia presentata dalla vittima, hanno consentito di accertare come l'uomo, per un arco temporale di quasi tre anni, abbia ripetutamente minacciato di morte sia la ex moglie, a cui inviava anche messaggi minatori sullo smartphone, che altri suoi conoscenti, mantenendo comportamenti aggressivi nei confronti della donna anche in presenza di altre persone. L’aguzzino, inoltre, poneva in essere una serie di reiterate condotte finalizzate a terrorizzare la donna, danneggiando più volte anche la sua auto.