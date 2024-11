Dalle indagini emerso che l’uomo, già sorvegliato speciale, non era nuovo a questo genere di condotte. Arrestato dalla Polizia

Minacciava il padre per avere denaro ma gli agenti della squadra volanti lo hanno bloccato ed arrestato. Si tratta di S.F., un quarantenne di Crotone sorvegliato speciale. I poliziotti sono intervenuti in seguito alla richiesta di aiuto giunta al 113 con due equipaggi. Così, gli agenti hanno visto la scena sorprendendo l'uomo mentre minacciava di morte il genitore se non avesse acconsentito alla richiesta di denaro dopo averne danneggiato l'abitazione.

L'arresto è avvenuto dopo l' energica resistenza del quarantenne che, al termine delle formalità di rito, è finito in carcere. Dalle indagini è emerso che l'uomo non era nuovo a questo genere di condotte, peraltro tenute in violazione delle prescrizioni derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. (Agi)