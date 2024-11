Un uomo di 57 anni è residente in un paese della provincia di Cosenza è stato arrestato in quanto resosi responsabile del reato stalking nei confronti di una sua ex fidanzata. L’attività è stata portata avanti dalla Polizia di Stato. La donna, giunta in questura, ha denunciato le molestie che, inizialmente le pervenivano attraverso messaggi che presto si sarebbero trasformati in ingiurie e minacce di azioni violente e perfino di morte.

L’escalation persecutoria ha trovato il suo epilogo lo scorso 13 maggio, quando l’uomo, sempre attraverso la stessa applicazione di messaggistica, ha inviato alla donna una foto ritraente una pistola e sullo sfondo il quartiere presso cui la stessa abita. Le ricerche avviate dalla polizia hanno permesso di rintracciarlo. L'uomo è stato trovato in possesso di una pistola a salve, custodita in auto, e di 35 cartucce di arma comune da sparo, detenuta illegalmente, rinvenute in casa. L’attività d’indagine ha consentito di accertare i reati contestati e di assicurare l’uomo alla giustizia.